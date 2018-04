Margreitter (li.) traf für die Franken - © APA (dpa)

Der 1. FC Nürnberg hat am Montag einen großen Schritt in Richtung höchster deutscher Fußball-Spielklasse gemacht. Die Franken feierten in der 2. Liga gegen Holstein Kiel einen 3:1-Auswärtssieg und festigten damit drei Runden vor Schluss Platz zwei, der zum direkten Aufstieg berechtigt, mit fünf Punkten Vorsprung auf die Kieler.