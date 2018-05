10.000 Jugendliche aus 28 Ländern feiern Pfingsten in Salzburg

Heinrich, 19 Jahre, aus dem Allgäu strahlt: „Vergangenes Jahr war ich schon da und es hat mir so gefallen, dass ich heuer unbedingt wieder kommen wollte. Es ist mega, mit so vielen Jugendlichen gemeinsam Lobpreis zu machen, bei mir zu Hause gibt’s das leider nicht.“

„Ich liebe es zu sehen, dass die Kirche neu aufblüht, ich liebe es zu sehen, wenn Junge anfangen an Jesus zu glauben und zu sehen, wie sie geheilt, erneuert werden und eine Freude und Motivation für ihr Leben bekommen,“ berichtet Gottfried Schwarzenberger, 30 Jahre aus St. Veit im Pongau“.

Rund eine Million Menschen waren via Radio und Fernsehen dabei. Über die Sozialen Medien, wie Facebook, Youtube und Instagram erreichte der Kongress an die 500.000. „Wir sind so beeindruckt von der Reichweite, die das Fest mittlerweile weit über die Grenzen des Doms hinaus bekommen hat. 16 Leute von uns arbeiten dieses Wochenende alleine für die Sozialen Medien!“ erklärt der Organisator des Loretto-Pfingstfestes, Georg Mayr-Melnhof. „Uns ist es so wichtig, dort zu sein, wo so viele Jugendliche ihre Zeit verbringen. Wenn sie googlen: ‚was ist der Sinn des Lebens‘ – da wollen wir präsent sein.“

12.000 freiwillige Stunden, 350 freiwillige Helfer

Auf die Frage, was ihn besonders beeindruckte auf diesem Fest, meinte Glettler: „- dass hier viele junge Leute Verantwortung tragen. Das nehme ich mir mit in meine Diözese. Es ist für die Kirche wichtig, dass junge Menschen die Möglichkeit bekommen, wirklich Verantwortung zu tragen, dass wir ihnen etwas zutrauen.“ So ist zum Beispiel die Leiterin der Sozialen Medien eine 25-jährige Abtenauerin, der Chef des 20-köpfigen Kamerateams ein 26-jähriger Oberösterreicher. Und ein 21-jähriger Großarler schrieb und inszenierte das Musical.