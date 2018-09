10.000 Öffi-Gutscheine für Salzburger

Die Gutscheine im Gesamtwert von 50.000 Euro werden von den Verkehrsunternehmen, von Gemeinden und Partnern der Europäischen Mobilitätswoche in Salzburg gratis verteilt. Sie können an ÖBB-Bahnhöfen mit Ticketschalter, bei den Service-Centern von Salzburg Verkehr und Salzburg AG oder ganz einfach beim Regionalbuslenker beim Kauf von Wochen- oder Monatskarten eingelöst werden.

Gutes Öffi-Angebot in die Köpfe bringen

“Es gibt sehr gute Bus- und Bahnverbindungen in Stadt und Land Salzburg. Mit der aktuellen Gutscheinaktion wollen wir, dass dieses vorhandene, gute Angebot auch ins Bewusstsein von Menschen gelangt, die nicht zu den Öffi-Stammkunden zählen. Und davon gibt es viele”, betont Allegra Frommer, Geschäftsführerin des Salzburger Verkehrsverbunds.

41,5 Millionen Fahrgäste auf 124 Kilometern städtischem Busnetz

“Auf zwölf Linien und einer Länge von 124 Kilometern transportieren wir jährlich mehr als 41,5 Millionen Fahrgäste. Und: Auch die Lokalbahn mit ihren zwei Linien und den Park&Ride-Stellplätzen entlang der Strecke bietet Pendlern zwischen Stadt und Land eine entspannte Alternative zum Individualverkehr”, erklärt auch Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG.

“Die Vorzüge der S-Bahn in Salzburg liegen ganz klar auf der Hand. Pünktlich und verlässlich fährt man in unseren Zügen bequem am Stau vorbei und kommt zur geplanten Zeit ausgeruht an. Besonders am Morgen, wenn die Straßen verstopft sind, ist das ein kaum zu übertreffender Vorteil”, unterstreicht Wolfgang Piesch, Regionalmanager der ÖBB-Personenverkehr AG.