100.000 Euro Schaden: Holzhütte brennt in Waging ab

Die rund 40 Meter lange und sechs Meter breite Holzhütte diente Fahrzeugen zum Unterstand. Am Sonntagnachmittag stand die Hütte in Flammen, wie das Bayrische Rote Kreuz mitteilte. Rund 100 Feuerwehrleute aus Waging am See, Gaden, Nirnharting, Taching am See und Tettenhausen zum Löschen des Brandes rückten aus.

Brandursache noch unklar

Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt, weswegen die Kriminalpolizei Traunstein die Ermittlungen aufnimmt.