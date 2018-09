100 Tote bei Überschwemmungen in Nigeria

Eine Szene aus dem Bundesstaat Kogi - © APA (AFP)

Bei heftigen Überschwemmungen in großen Teilen von Nigeria sind insgesamt rund 100 Menschen getötet worden. Nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen kam es zu verheerenden Überflutungen in zehn Bundesstaaten im Zentrum und Süden des Landes, wie die Katastrophenschutzbehörde am Montag mitteilte.