Die Demo startet um 15.30 Uhr am Mozartplatz. Die weitere Route führte die Teilnehmer über Kaigasse zur Karolinenbrücke, wo Rosen in die Salzach geworfen wurden. Die Abschlusskundgebung fand beim Uni-Park im Stadtteil Nonntal statt. Am Rande kam es zu kleineren Zwischenfällen, der Demo-Zug wurde dadurch aber nicht gestört, wie ein Fotograf berichtet.