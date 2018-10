Während der Essenszeit soll sich der 102-Jährige an der Frau (92) vergangen haben. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

In Australien muss sich ein 102-Jähriger wegen eines mutmaßlichen Übergriffs auf eine 92 Jahre alte Frau in einem Altersheim vor Gericht verantworten. Der Mann wurde am Dienstag wegen des Vorwurfs der schweren sexuellen Nötigung in der Betreuungseinrichtung in einem östlichen Vorort von Sydney festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.