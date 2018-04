104-jähriger Forscher reist für Sterbehilfe in Schweiz

David Goodall macht sich für Euthanasie stark - © Exit International

Australiens ältester Wissenschafter, der 104-jährige Biologe David Goodall, will zur Sterbehilfe in die Schweiz gehen. Goodall, der sich vor zwei Jahren noch erfolgreich gegen seine Zwangspensionierung gewehrt hatte, habe kurzfristig einen Termin bei einem Sterbehilfeverein in Basel bekommen und werde Anfang Mai in die Schweiz fliegen, teilte die Sterbehilfe-Organisation Exit International mit.