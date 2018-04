110 Salzburger Florianis wollen Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

110 Florianis nehmen an dem Bewerb um das Abzeichen teil. - © LFV Salzburg – Tschematschar Josef

Der Landesleistungsbewerb zur Erlangung des Feuerwehrleistungsabzeichen (FLA) in Gold geht am Samstag in Landesfeuerwehrschule in der Stadt Salzburg über die Bühne. Die Floriani-Jünger in Salzburg sagen dazu “Matura”.