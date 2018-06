113 Kilometer zwischen nördlichster und südlichster Gemeinde in Salzburg

Die Tamsweger haben es am weitesten in die Landeshauptstadt. - © LMZ/Otto Wieser

Sie haben alle Daten und Fakten über Salzburg: Die Landesstatistiker. Gernot Filipp und sein Team haben sich die Gemeinden des Landes geografisch genauer angesehen, mit interessanten Ergebnissen. “Der nördlichste Punkt liegt in der Gemeinde Dorfbeuern, der östlichste in Tamsweg, der südlichste in Thomatal und der westlichste in Wald im Pinzgau”, weiß Filipp.