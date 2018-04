12 Listen und 9 Bürgermeisterkandidaten bei Innsbruck-Wahl

Christine Oppitz-Plörer möchte Bürgermeisterin bleiben - © APA (EXPA/Adelsberger)

Bei der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 22. April rittern zwölf Listen um die 40 zu vergebenden Mandate. Neun davon schicken einen Kandidaten für das Amt des Stadtchefs ins Rennen. Falls keiner der Bewerber am 22. April die erforderliche absolute Mehrheit erreicht (was als wahrscheinlich gilt), gibt es am 6. Mai eine Stichwahl.