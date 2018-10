1,24 Promille: Alkolenkerin kracht in Vöcklabruck gegen Lkw

Gegen 21.20 Uhr fuhr die 27-Jährige auf der B1 in Richtung Attnang Puchheim. In Vöcklabruck kam sie rechts von der Fahrbahn ab und krachte dort gegen einen abgestellten Lkw, berichtet die Polizei am Freitag.

Vöcklabruck: Fahrzeug aufgeschlitzt

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw im Bereich der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt und bis zur hinteren Fahrzeugtüre aufgeschlitzt. Die 27-Jährige blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,24 Promille.