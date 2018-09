13.000 Euro Schaden: Diebesduo in Drogerien unterwegs

Die beiden Rumänen sollen die Diebstähle zwischen 2. und 19. Juli begangen haben, berichtet die Polizei am Montag in einer Aussendung. Sie hätten sämtliche Delikte gestanden. Inzwischen wurden sie nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.

Diebe mit präparierten Einkaufstaschen

Bei den Diebstählen verwendeten die Täter laut Polizei präparierte Einkaufstaschen, um die Diebstahlsicherungen zu umgehen. Der 49-Jährige habe das Diebesgut ausgesucht, sich in die Nähe als Sichtschutz für seinen 33-jährigen Komplizen gestellt, welcher anschließend die Gegenstände gestohlen haben soll. Während der Diebstähle seien die Beiden telefonisch mittels Headset miteinander in Verbindung gestanden. Gestohlen wurden vor allem Rasierklingen, Parfums und Getränke, heißt es im Polizeibericht. Anschließend seien diese in Rumänien gewinnbringend veräußert worden.