13-Jährige gequält: Jugendbande in Salzburg vor Gericht

Das Wohnhaus in Salzburg-Lehen. - © VOGL-Perspektive.at/Archiv

Sechs Jugendliche, die im März eine 13-Jährige in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Lehen festgehalten, gedemütigt, geschlagen und misshandelt haben sollen, müssen sich am Montag am Landesgericht Salzburg verantworten.