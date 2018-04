13-Jährige gequält: Sechs Jugendliche in Salzburg weiterhin in U-Haft

Alle sechs Jugendlichen, die am 23. März ein 13-jähriges Mädchen in einer Wohnung in Salzburg festgehalten und gedemütigt, geschlagen und misshandelt haben sollen , müssen weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Das ist das Ergebnis einer Haftprüfungsverhandlung von Montag, wie Landesgerichtssprecher Peter Egger der APA auf Anfrage erklärte.