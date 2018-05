Der Bub ist bei dem Radunfall verletzt worden. (Symbolbild) - © APA/WWW.FOTOPLUTSCH.AT

Auf dem Radweg an der L115 in Bürmoos ist ein 13-jähriger Bub am Montag verletzt worden. Er war mit einem Freund unterwegs, als eine Pensionistin die beiden Buben überholen wollte. Dabei dürften die Fahrräder aneinander geraten sein. Der 13-Jährige kam zu Sturz und prallte auf den Lenker seines Fahrrades. Er wurde ins Kinderspital nach Salzburg gebracht.