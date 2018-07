13-Jähriger nach Klettersteigunfall in Salzburg in Lebensgefahr

Der Bub stürzte 25 Meter über eine Felswand in ein Bachbett ab. - © Bilderbox/Symbolbild

Bei einem Absturz am Postalm-Klettersteig in Strobl am Wolfgangsee (Flachgau) ist am Samstag ein 13-jähriger Bub aus Ungarn lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war gemeinsam mit seiner Mutter und mehreren erwachsenen Bekannten unterwegs und vorschriftsmäßig mit Helm, Gurt und Klettersteigset ausgerüstet. Der Bub ging dabei laut einem Bericht der Polizei als erster in der Gruppe.