Der Bursche dürfte aus unbekannter Ursache von der Piste abgekommen sein. (SYMBOLBILD) - © APA/GINDL

Ein 13-Jähriger ist am Mittwoch beim Skifahren im Skigebiet Alpbachtal/Wildschönau in Tirol ums Leben gekommen. Der Bub aus dem Bezirk Kufstein wurde von seinen Angehörigen in den Abendstunden als vermisst gemeldet, nachdem er vom Skifahren nicht zurückgekehrt war.