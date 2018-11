13 Millionen Menschen hungern in der DR Kongo

Das ging aus einem am Montag verbreiteten Bericht des Institutes IPC hervor, das für UN-Organisationen und andere Helfer weltweit Berichte zur Ernährungssicherheit erstellt. Demnach gelten im Kongo rund sechs Millionen Kinder als mangelernährt.

Betroffen sind vor allem die östlichen Provinzen Ituri und Tanganyika, wo Milizen und Rebellen ihr Unwesen treiben, sowie die von einem ethnischen Konflikt erschütterte zentrale Region Kasai, wie das IPC weiter erklärte. Das Institut wird unter anderem vom Welternährungsprogramm (WFP), vom UN-Kinderhilfswerk Unicef und von privaten Hilfsorganisationen wie Oxfam und Care betrieben.

Die Zahl der an Hunger leidenden Menschen gab das IPC zur Jahresmitte 2016 noch mit 5,9 Millionen Menschen an. Ein Jahr später hatte vor allem der Konflikt in Kasai zu einem Anstieg auf 7,7 Millionen Menschen geführt. Die Vereinten Nationen hatten die Lage in dem zentralafrikanischen Staat zeitweise zu einer der schwersten humanitären Krisen weltweit erklärt – was die Regierung von Präsident Joseph Kabila erbost zurückwies.

(APA/dpa)