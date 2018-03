Lillard und Kollegen dominieren weiter - © APA (GETTY)

Die Portland Trail Blazers haben am Sonntag ihre Siegesserie in der National Basketball Associaton (NBA) prolongiert. Der 122:109-Erfolg bei den Los Angeles Clippers war der 13. Triumph en suite für All-Star Damian Lillard (23 Punkte) und Co. Die Houston Rockets bauten indes mit einem 129:120 bei den Minnesota Timberwolves ihre Führung weiter aus und halten nun bei 56 Siegen aus 70 Partien.