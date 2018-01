13 Tote bei Angriff in Senegals umstrittener Region

Größter Zwischenfall in Salls Präsidentschaft - © APA (AFP)

In einer umstrittenen Region des Senegals ist es am Samstagabend zum schlimmsten Gewaltakt seit 2012 gekommen: Mit Maschinenpistolen bewaffnete Angreifer erschossen 13 Menschen. Der Angriff auf unbewaffnete Zivilpersonen in Casamance sei ein Zeichen der Verzweiflung der blutrünstigen Angreifer, da die Gespräche zur Befriedung der Region sehr erfolgreich verliefen, erklärte Präsident Macky Sall.