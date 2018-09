13 Verletzte bei Traktorunfall: Lenker war vermutlich zu schnell

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. - © APA/RKNÖ/S. BOHLHEIM

Nach dem Unfall mit 13 teils schwer verletzten Frauen am frühen Samstagabend in Allhartsberg (Bez. Amstetten) in Niederösterreich haben die polizeilichen Ermittlungen am Sonntag angedauert. Ein Traktoranhänger war umgestürzt. Der Lenker der Zugmaschine dürfte zu schnell unterwegs gewesen sein.