14-jährige Schülerin in Tirol vermisst

In Tirol wird seit vergangenem Freitag eine 14-jährige Schülerin vermisst. Die Jugendliche, die in einer Betreuungseinrichtung wohnt, verließ gegen 14.00 Uhr die Unterkunft und wollte sich auf den Weg nach Innsbruck machen. Die 14-Jährige kehrte dann nicht mehr bis zum vereinbarten Zeitpunkt um 18.30 Uhr in die Einrichtung zurück, berichtete die Polizei am Montag.