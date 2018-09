14-Jähriger bei Fahrradsturz schwer verletzt

Der Bursch zog sich schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) - © AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochabend ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in Schönau am Königssee (Lkr. BGL) zugezogen. Der Bursch trug laut Polizei keinen Helm.