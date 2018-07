Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, ist der 15-Jährige im Gemeindegebiet in Strobl im Bereich einer Linkskurve vermutlich aufgrund von Rollsplitt von der Fahrbahn abgekommen. Er verlor die Kontrolle über das Moped und stürzte.

Dabei wurde der am Sozius mitfahrende 14-jährige Bursch verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde der Flachgauer in das Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert, so die Polizei abschließend.