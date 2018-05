14-Jähriger legte in Linz mehrere Brände

Die Polizei fasste einen jugendlichen Brandstifter - © APA (Symbolbild)

In Linz hat die Polizei einem erst 14-jährigen notorischen Brandstifter das Handwerk gelegt. Der Bursch hatte am Samstagnachmittag einen Baum in Linz-Dornach angezündet. Schon in der Nacht zuvor waren in der Umgebung mehrere Feuer gemeldet worden. Die Polizei forschte einen 14-Jährigen aus, der beobachtet worden war, als er mit einem Fahrrad vom Brandort wegfuhr.