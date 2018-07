Die beiden Burschen waren auf einer abgesperrten Forststraße in Gröbendorf in der Gemeinde Pichl unterwegs, wie die Polizei meldete. Sie hatten eine Sense dabei, mit dieser wollten sie laut eigenen Angaben einen kleinen Teich ausmähen. Am Weg dorthin fiel der 14-Jährige vom Beifahrersitz und zog sich mit der Sense Schnittwunden am rechten Unterarm zu. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Tamsweg eingeliefert.