14 Katzenbabys bei Hitze in Neusiedl am See ausgesetzt

Die Katzenbabys überlebten glücklicherweise. - © APA/TIERARZTPRAXIS MÄDL/MÄDL

14 Katzenbabys sind am Montagnachmittag in einer Schachtel bei der Ordination von Tierärztin Irene Mädl in Neusiedl am See ausgesetzt worden. Die Tiere seien komplett überhitzt gewesen, da sie sich in der prallen Sonne befunden hatten, bestätigte Mädl der APA am Mittwoch einen Bericht der Wochenzeitung “BVZ”. Die Tierärztin erstattete Anzeige.