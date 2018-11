14 österreichische Gemeinden erhielten European Energy Award

Am European Energy Award nehmen derzeit über 1.400 Städte und Gemeinden aus 12 Nationen mit 40 Millionen Bürgern teil. In Österreich wird er seit 20 Jahren über das e5-Programm gefördert. Die Auszeichnung in Gold ging an die Gemeinden Arnoldstein (Kärnten), Assling (Tirol), Dornbirn (Vorarlberg), Eisenkappel-Vellach (Kärnten), Hittisau (Vorarlberg), Großschönau (NÖ), Grödig (OÖ), Judenburg (Steiermark), Langenegg (Vorarlberg), Mäder (Vorarlberg), Virgen (Tirol), Weißbach bei Lofer (Salzburg), Weißensee (Kärnten) und Zwischenwasser (Vorarlberg).

(APA)