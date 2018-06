15-Jährige stirbt bei Moped-Unfall in Oberösterreich

Das Mädchen wurde beim Queren einer Straße von einem Auto gerammt. - © Bilderbox

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich ist eine 15-jährige Mopedfahrerin aus Taufkirchen an der Trattnach ums Leben gekommen. Laut Polizei überquerte sie in Weng mit zwei anderen Mopedlenkern die B141 unmittelbar vor einem heranfahrenden Auto. Die Mofalenkerin wurde von dem Pkw erfasst und 110 Meter in eine Wiese geschleudert.