15-Jähriger in Steiermark bei Forstarbeiten gestorben

Die Familie hatte gegen 13.50 Uhr in einem Wald am sogenannten Lammerriegel im Gemeindegebiet von Passail gearbeitet. Der 16-Jährige fällte mit einer Motorsäge eine Fichte. Sein Vater und sein Bruder standen wenige Meter entfernt daneben. Der fallende Stamm traf einen anderen bereits liegenden Baum, der dadurch in die Höhe schnellte und den 15-Jährigen am Kopf traf.

(APA)