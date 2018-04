15-Jähriger lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Flucht endete erst nach 23 Minuten - © APA (Webpic)

Ein 15-Jähriger in einem geborgten Auto hat sich am späten Dienstagabend in Molln (Bezirk Kirchdorf) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nicht einmal von der Kollision mit einem Hirsch ließ er sich stoppen. Die Flucht endete erst nach 23 Minuten an einem Schranken, berichtete die oberösterreichische Polizei.