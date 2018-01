16-jährige Palästinenserin Ahed Tamimi soll angeklagt werden

Ahed Tamimi bei ihrer Anhörung - © APA (AFP)

Die israelische Staatsanwaltschaft will eine durch mehrere Angriffe auf israelische Soldaten bekannt gewordene 16-jährige Palästinenserin in zwölf Punkten anklagen. Die Behörde plane gegen Ahed Tamimi wegen sechs Attacken Anklage unter anderem wegen Körperverletzung, Steinewerfens, Bedrohung und Aufwiegelung, sagte Tamimis Anwältin Gaby Lasky am Montag vor einer Anhörung vor einem Militärgericht.