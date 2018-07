16-Jähriger rettet Klassenkameraden aus Wolfgangsee

Am Steg wurde sofort mit Maßnahmen zur Wiederbelebung begonnen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Anschließen ist der Schüler vom Rettungshubschrauber C6 ins Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen worden. Der Patient befinde sich in einem äußerst kritischen Zustand, erklärte Mick Weinberger, Sprecherin der Salzburger Landeskliniken, am frühen Donnerstagvormittag auf Anfrage der APA.

Ermittlungen zu Badeunfall laufen

Die übrigen Schüler und ihre Lehrer wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die deutsche Schulklasse auf Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) hatte in St. Gilgen einen Badeausflug gemacht. Wie es zu dem Badeunfall kam ist noch unklar, derzeit laufen die Ermittlungen dazu.

(APA/SALZBURG24)