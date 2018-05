16-Jähriger sticht 14-Jährigen vor Schule in Wien-Währing nieder

Zu dem Angriff kam es vor einer Schule. (Symbolbild) - © Bilderbox

Vor einer Schule in Wien-Währing ist es am Mittwoch in der früh zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Ein 16-Jähriger soll auf seinen um zwei Jahre jüngeren Kontrahenten eingestochen haben. Er wurde festgenommen.