16 kleine Meerschweinchen in Fridolfing ausgesetzt

Die Polizei sucht den Halter der Meerschweinchen. - © Polizeiinspektion Laufen

Einen traurigen Fund machte eine Frau am frühen Montagmorgen am Baggersee im bayerischen Fridolfing (Ldkr. Traunstein): In einer kleinen Schachtel tummelten sich 16 junge Meerschweinchen – ohne Futter und Wasser. Die Polizei fahndet nun nach dem Tierquäler.