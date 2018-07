160.000 Kriegsvertriebene in Afghanistan seit Jahresanfang

Seit Jänner gab es Kriegsvertriebene in 30 der insgesamt 34 afghanischen Provinzen. 57 Prozent der Vertriebenen sind Kinder unter 18 Jahren. Die Taliban werden seit dem Ende des NATO-Kampfeinsatzes im Dezember 2014 zunehmend aggressiver und kontrollieren nach Militärangaben mittlerweile wieder mehr als 14 Prozent des Landes, 30 Prozent sollen umkämpft sein.

In der Nacht auf Dienstag fielen zwei weitere Bezirke in der Provinz Paktika im Südosten an die Extremisten. Dabei wurden laut Angaben zweier Provinzräte mindestens 22 Soldaten getötet und sieben weitere verwundet.

Im vergangenen Jahr hatten die UNO rund 450.000 Binnenflüchtlinge registriert, 2016 mehr als 660.000. Ob alle der in den vergangenen zwei Jahren als vertrieben registrierten Menschen weiter ohne Heimat sind, ist nach Angaben der UNO unter anderem wegen des mangelnden Zugangs zu vielen umkämpften Provinzen schwer festzustellen.

