1,64 Promille: 20-Jähriger schläft Rausch in Unfallwagen aus

Die Feuerwehr wurde um 2 Uhr früh alarmiert. - © FF Maria Alm

Seinen Rausch ausgeschlafen hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein 20-Jähriger in seinem demolierten Auto in Maria Alm (Pinzgau). Der junge Alkolenker hatte zuvor einen Unfall gebaut. Ein Alkotest ergab nach dem Schläfchen einen Wert von 1,64 Promille.