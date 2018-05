165.000 Besucher stürmten auf Salzburger Dult

“Bereits das Pfingstwochenende war ein großartiger Start in die diesjährige Dult-Saison; doch der Besucherandrang am Feuerwerkstag hat all unsere Erwartungen übertroffen! Insgesamt durften wir uns heuer mit rund 165.000 Besuchern über das beste Besucherergebnis seit mehr als zehn Jahren freuen”, zeigt sich Dult-Leiterin Michalea Glinz am Montag begeistert.

Feuerwerk beschließt 45. Salzburger Dult

Diesjährige Highlights waren das 80 Meter hohe Riesen-Kettenkarussell “The Flyer”, das atemberaubende Ausblicke über das Salzburger Bergland bot. Rund ging es auch in der Hängeachterbahn “Eurocoaster”, die für heftiges Bauchkitzeln sorgte. Ein Meer an verschiedensten kulinarischen Genüssen trug sein Übriges dazu bei. Neben Steckerlfisch, Langos und Bosna, gab es für die Schleckermäulchen Schokofrüchte, Risenbrezen und Zuckerwatte. Zum Abschluss der Salzburger Dult bot sich den Besuchern ein atemberaubendes Feuerwerk.

Auch das Datum der nächsten Salzburger Dult steht bereits: Vom 8. bis 16. Juni 2019 im Messezentrum.