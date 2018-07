17 Anhänger der Identitären Bewegung Österreich vor Gericht

Mehrere Straftatbestände werden den Angeklagten zur Last gelegt - © APA

Am Straflandesgericht Graz beginnt am Mittwoch der Prozess gegen 17 Anhänger der “Identitären Bewegung Österreich” (IBÖ). Unter den Beschuldigten sind zehn führende Mitglieder, sieben weitere sind als Sympathisanten einzustufen. Ihnen wird seitens der Staatsanwaltschaft Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Verhetzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Höchststrafe beträgt drei Jahre.