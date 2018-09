17 “Diciotti”-Migranten in Rom in Polizeizentrale geführt

50 Migranten des "Diciotti"-Schiffes waren am Mittwoch untergetaucht - © APA (AFP/Archiv)

17 Migranten, die auf dem Schiff “Diciotti” in Italien ankamen, sind am Freitag von der Polizei in einer Struktur der freiwilligen Hilfsorganisation “Baobab Experience” lokalisiert und zur Identifizierung in eine Polizeizentrale gebracht worden. Dies berichteten die Leiter von “Baobab Experien”. Sie zählen zu den laut Innenminister Matteo Salvini von der “Diciotti” untergetauchten 50 Flüchtlingen.