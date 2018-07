Der Betrieb des Karussells wurde nach dem Unfall eingestellt (Symbolbild). - © Bilderbox

Eine 17-Jährige ist am Samstag in St. Michael im Lungau bei einer Fahrt mit einem Stehkarussell schwer verletzt worden. Die Jugendliche wurde im Bereich der Eingangstüre eingeklemmt. Das Fahrgeschäft “Round up” begann sich zu drehen, die Frau wurde im Eingangsbereich hin und her geschleudert und prallte gegen das Karussellgehäuse, berichtete die Polizei Salzburg.