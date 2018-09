17-Jährige bei Mopedunfall in Bruck/Mur schwerst verletzt

Wie das Rote Kreuz mitteilte, erlitt die 17-Jährige ein Polytrauma, ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie noch an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. Sie wurde ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin erlitte einen Schock und wurde ins Landeskrankenhaus Bruck an der Mur gebracht.

(APA)