17-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Der junge Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) - © APA/Herbert Pfarrhofer

Schwere Verletzungen an den Füßen hat sich am späten Mittwochnachmittag ein 17-Jähriger bei einem Motorradunfall in Altmünster (Bez. Gmunden) in Oberösterreich zugezogen. Laut Polizei war der junge Biker viel zu schnell unterwegs.