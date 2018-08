OÖ: 17-Jähriger verunglückt tödlich mit Mofa

Der 17-Jährige war auf der Stelle tot. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich ist am Freitag ein 17-jähriger Lehrling mit seinem Mofa auf dem Weg zur Arbeit tödlich verunglückt. Der Bursch kam in Peuerbach in einer scharfen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Bachbett, wie die Polizei mitteilte.