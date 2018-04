17 Salzburger Betriebe als Partner für “Salzburg 2050”

Im Bild (v.li.): Florian Wagner-Lipp von Elektro Lechner, Herbert Traschwandtner und Peter Malata von W&H Dentalwerk Bürmoos, LH-Stv. Astrid Rössler, Lukas und Manfred Seeleitner von Schilder Systeme. - © Land Salzburg/Melanie Hutter

Wirtschaft und Umweltschutz. Das ist miteinander vereinbar, denn mittlerweile haben sich 17 Betriebe der Klima- und Energiestrategie “Salzburg 2050” verschrieben. Erst kürzlich kamen drei Neue dazu: Das W&H Dentalwerk in Bürmoos (Flachgau), Elektro Lechner in Bergheim und Schilder Systeme in Oberndorf. “Die Partnerbetriebe unterstützen uns in vorbildlicher Art und Weise dabei, unsere Ziele zu erreichen”, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler (Grüne) am Mittwoch, als die Partnerschaften besiegelt wurden.