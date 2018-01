17 Tote aus kalifornischen Schlammlawinen geborgen

Mehr als 500 Helfer im Einsatz - © APA (AFP)

Bei mehreren Schlammlawinen in Kalifornien sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden im Bezirk Santa Barbara bekannt gaben, waren am Mittwoch mehr als 500 Helfer in den überfluteten Gebieten im Einsatz. 13 Personen werden noch vermisst.