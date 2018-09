175 Politiker in Mexiko in einem Jahr ermordet

Erst am Freitag wurde ein gewählter Bürgermeister einen Tag vor Amtsantritt niedergeschossen. - © APA

Blutiger Wahlkampf: In Mexiko sind laut einer Studie binnen eines Jahres 175 Politiker ermordet worden. Unter ihnen waren auch viele Kandidaten für die Wahlen am 1. Juli dieses Jahres. Mindestens 850 Politiker wurden Ziel von Aggressionen. Die am Montag (Ortszeit) veröffentlichte Studie der Consultingfirma Etellekt erfasst den Zeitraum von Anfang September 2017 bis Ende August 2018.