18.8.18: Schnapszahl sorgt für Hochzeitsboom in Salzburg

In der Stadt Salzburg finden an diesem besonderen Samstag 31 Trauungen statt – 23 davon im Schloss Mirabell, die weiteren verteilen sich auf das Schloss Hellbrunn, das Schloss Klessheim, das Gwandhaus oder das Schloss Mönchstein. „Das sind doppelt so viele Hochzeiten wie an einem ‚normalen‘ Samstag“, schildert Standesamtsleiter Franz Schefbaumer im Gespräch mit SALZBURG24. Üblicherweise werden an einem Samstag 15 Termine vergeben. Um trotz des großen Andrangs die Trauungen auch würdevoll durchführen zu können, sind mehr als drei Mal so viele Standesbeamte im Dienst. Bereits am 8. August waren die städtischen Standesämter mehr als ausgebucht. 19 Paare gaben sich an diesem Mittwoch, dem 8.8.18, das Ja-Wort.

Marmorsaal seit November ausgebucht

Der 18.8.18 ist bereits seit November 2017 ausgebucht. „Die ersten Reservierungen gingen am 18. August des Vorjahres in unserem System ein“, weiß Schefbaumer. Die Buchung für eine Trauung in der Stadt Salzburg erfolgt online, die einzelnen Daten werden tageweise – je ein Jahr vor dem Termin – automatisch freigeschalten.

Aber nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern auch in vielen weiteren Standesämtern im Bundesland herrscht am Samstag Hochbetrieb. So finden etwa in der Seeburg in Seekirchen am Wallersee (Flachgau) fünf Trauungen statt. Normalerweise seien es zwischen einer und vier Hochzeiten, so Barbara Ibertsberger vom örtlichen Standesamt. Auch im bei Brautpaaren beliebten Schloss Mattsee geben sich Heiratswillige an diesem Tag nahezu die Klinke in die Hand, dort finden zwischen 9 und 15 Uhr ebenfalls fünf Vermählungen statt. „Wir sorgen dafür, dass sich die Paare nicht begegnen“, versichert der Mattseer Standesbeamte Franz Maislinger, „jeder soll seinen Tag gebührend genießen können.“ Die Reservierungen seien bereits vor mehr als einem Jahr eingegangen, verrät er.

„Das Interesse für ein besonderes Datum ist etwa vier Mal so hoch wie an normalen Terminen“, weiß auch Bernhard Fichtenbauer vom Suchportal www.hochzeits-location.info zu berichten. Er rät Paaren dazu, den Veranstaltungsort für die Feier an solchen Tagen mindestens zwei Jahre im Voraus zu buchen.

Die Seeburg in Seekirchen am Wallersee ist eine beliebte Hochzeitslocation./Neumayr/Archiv ©

Höhere Scheidungsrate bei Schnapszahl-Ehen

Für eine Hochzeit an einem magischen Datum gibt es mehrere Gründe. „Das Datum des Hochzeitstages bleibt dem Brautpaar leichter im Gedächtnis, außerdem glauben viele Menschen daran, dass die Heirat an einem besonderen Datum Glück für die gemeinsame Ehe bringt“, erklärt Fichtenbauer. Doch genau hier ist Vorsicht geboten. Die Schnapszahl-Hochzeit kann sehr leicht zur Schnapsidee werden, denn diese Ehen scheitern statistisch gesehen öfter: „Paare, die an einem besonderen Datum heiraten, verzeichnen eine um 18 bis 36 Prozent höhere Scheidungswahrscheinlichkeit verglichen mit Paaren, die sich an einem x-beliebigen Tag trauen“, zitiert der Hochzeitsexperte eine Studie der University of Melbourne aus dem Jahr 2016. Generell liegt die Scheidungsrate in Österreich bei 41 Prozent.

„Kein Grund aber sich abschrecken zu lassen“, beruhigt Fichtenbauer, „nicht die Wahl des Datums an sich ist entscheidend, sondern vielmehr das, was die Wahl des Datums über das Paar aussagt: Paare, die sich besondere Daten aussuchen, haben der Studie zufolge oft weniger Gemeinsamkeiten. Wer sich also mindestens genauso intensiv mit seiner Beziehung befasst, wie mit dem Finden des perfekten, magischen Datums, dürfte auf einem guten Weg ins Eheglück sein.“

Schnapszahlen-Datum rechtzeitig sichern

Als Schnapszahl-Daten gelten Termine, die durch mehrere identische Ziffern dargestellt werden. Fällt ein magisches Datum auf einen Freitag oder Samstag, ist es wie geschaffen für eine unvergessliche Hochzeit. Wie im Vorjahr der 7.7.2017 ist heuer der 18.8.2018 ein heißbegehrtes Hochzeitsdatum. Doch auch Daten, bei denen die einzelnen Ziffern die Summe der dritten ergeben – wie der 8.12.2020 – sind äußerst beliebt bei zahlenaffinen Hochzeitspaaren und werden bereits lange im Vorfeld bei Hochzeitslocations gebucht.