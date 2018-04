18-jährige Armenierin gewinnt Top-Preis bei Menuhin-Bewerb

In der Senior-Kategorie treten Geiger und Geigerinnen zwischen 16 und 22 Jahren an. Aus Österreich war der 17-jährige Julian Walder unter den 43 Teilnehmern. Die Nachwuchsmusiker, die sich unter 300 Bewerbern für die “Geigenolympiade” qualifiziert haben, stammen aus 17 Ländern und sind sämtlich unter 22 Jahren alt. Julian Walder, gebürtiger Wiener, besucht das Wiener Musikgymnasium und studiert an der Musikuni Graz bei Yair Kless, er gilt bereits seit einigen Jahren als Nachwuchshoffnung, hat zahlreiche Wettbewerbe gewonnen und Konzerte gegeben.

Am Freitag hatten die jüngsten der 43 Teilnehmer des Wettbewerbs gemeinsam das Juniorenfinale gewonnen: Christian Li (zehn) aus Australien und Chloe Chua (elf) aus Singapur. Clara Shen aus München (zwölf) kam unter den sechs Finalisten auf Platz vier.

Der Wettbewerb ist einer der schwierigsten für junge Talente und gilt deshalb als Geigen-Olympiade. Er findet nur alle zwei Jahre statt. Stargeiger Yehudi Menuhin (1916-1999) rief ihn 1983 ins Leben.

(APA/dpa)